Брянский гроссмейстер досрочно победил в турнире претендентов в Мадриде

В будущем году шахматист сыграет за мировую шахматную корону.

Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно победил в турнире претендентов в Мадриде, сообщили в региональном департаменте спорта.

Шахматист Ян Непомнящий ни разу не проиграл на соревнования и стал недосягаем для конкурентов. За тур до конца турнира у россиянина стало 9 очков. Второй в соревнованиях — американец Хикару Накамура. Он набрал 7,5 очка.

В 2023 году брянец во второй раз встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.