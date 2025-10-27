Город32

Брянский каратист стал призёром всероссийского турнира в Крыму

2025, 27 октября
Брянский каратист завоевал серебряную медаль всероссийского турнира в Крыму. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Крыму состоялись XI всероссийские соревнования по каратэ «Кубок ТЭС». В турнире поучаствовали свыше 800 спортсменов из 22 регионов. 

Брянскую область успешно представил воспитанник спортивной школы «Олимп» Илья Зверев. Он выступил в весовой категории +70 кг среди спортсменов 14-15 лет. Илья завоевал серебряную медаль. 

