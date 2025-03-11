Брянский каратист выиграл международный Кубок дружбы. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортшколе «Луч» в Клинцах прошёл второй международный турнир по всестилевому каратэ «Кубок дружбы». В соревнованиях участвовали семь команд из России и Беларуси. Они представляют федерации спортивных клубов Москвы, Брянска, Клинцов, Могилева и Гомеля.

Воспитанники брянского спорткомплекса «Десна» Ярослав Трофимов выступил в ката-соло в возрастной категории 12-13 лет. Юноша поднялся на первую ступень пьедестала почёта.

Команды школ Десна» Брянска и «Луч» Клинцов заняли пятое и шестое место в турнирной таблице. Победу одержали спортсмены из Беларуси.