Ему покорился 30-километровый скиатлон на турнире в немецком Оберстдорфе.

Лидер российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов, уроженец села Подывотье, впервые в своей карьере стал чемпионом мира. Ему покорился 30-километровый скиатлон на турнире в немецком Оберстдорфе.

Всю дистанцию Большунов бежал в сопровождении пяти норвежских лыжников, которым не оставил шансов на финише.

Символично, что 27 отец Александра Александр Иванович Большунов принял участие в «Лыжне России» в Брянске, отметили в региональном правительстве.

Также родители лыжника Светлана Леонидовна и Александр Иванович Большуновы получили награды из рук губернатора Александра Богомаза за большой вклад в развитие лыжного спорта в регионе.