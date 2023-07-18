Брянский паралимпиец завоевал две медали в Екатеринбурге

Брянский паралимпиец завоевал две медали на чемпионате по лёгкой атлетике в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Екатеринбурге Свердловской области прошел чемпионат России по легкой атлетике спорта слепых. В нём участвовали более 120 человек из 32 субъектов.

Воспитанник Центра спортивной подготовки Сергей Шаталов в толкании ядра завоевал «золото» чемпионата. Кроме того, брянец занял вторую ступень пьедестала в метании копья.