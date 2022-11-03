Брянский «Партизан» победил в первом матче сезона

Брянская команда «Партизан» победила в первом матче нового сезона Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.
Первый матч в дивизионе «Любитель 50+» прошёл в Стародубе. Новый сезон Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд открыли брянский «Партизан» и команда «Почеп».
«Сейчас на лёд выйдут команды «Партизан» и «Почеп», выступающие в лиге 50+. И если 11 лет назад в Брянской области была только одна команда, а в этом году во всех трёх лигах будут участвовать 18 команд. Это говорит о том, что спорт в нашей области живет, развивается и те, кто выходит на лёд, являются примером для нашего подрастающего поколения», – сказал в своей приветственной речи губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Символическое вбрасывание шайбы на первом матче сезона провела глава города Брянска Марина Дбар. На 28-й минуте первого периода первый гол в ворота «Почеп» забил Александр Богомаз. Встреча закончилась со счетом 7:1 в пользу брянского «Партизана».
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