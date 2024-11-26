Брянский пловец завоевал очередное «золото» чемпионата России
Брянский пловец Илья Бородин завоевал очередное «золото» чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию в «короткой воде». В пятый день состязаний брянский спортсмен Илья Бородин выступил на дистанции в 400 метров комплексным плаванием. Он показал результат в 3.57,67 секунды. Илья Бородин завоевал золотую медаль чемпионата.
Ранее брянский пловец выиграл заплыв на дистанции 200 метром комплексным плаванием.
Фото: Алексей Савченко
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