Брянский пловец завоевал три медали в Обнинске
Брянский спортсмен завоевал три медали на чемпионате ЦФО по плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
В Обнинске прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по плаванию.
Воспитанник брянской спортшколы «Дельфин» Илья Бородин стал победителем на дистанциях 400 метров и 200 метров комплексным плаванием. Также спортсмен взял «серебро» на дистанции 200 метров на спине. Он показал результат в 2.03,88 секунды. Илья Бородин установил новый рекорд Брянской области по длинной воде на этой дистанции.
Кроме того, воспитанница «Дельфина» Ксения Дурманова выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Дистанцию 100 метров на спине она преодолела за 1.10,19 секунды.
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