Брянский регбист победил на чемпионате Международного совета военного спорта

Российские спортсмены обыграли соперников из Белоруссии, Шри-Ланки и Бангладеша. В финальном матче они сразились с командой Вооруженных сил Южно-Африканской Республики. Игра закончилась со счетом 19:12 в пользу России.

Первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 прошёл в Москве. Сборная Вооруженных сил России выступала под родным флагом. В команду вошел уроженец Новозыбкова Никита Кириков — сержант Санкт-Петербургского Военного института физической культуры.

Брянский регбист победил на первом в истории чемпионате Международного совета военного спорта. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Расписание двух пригородных поездов между Вязьмой и Кировом изменится 28 августа в связи с ремонтно-путевыми работами С 28 по 31 августа железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на станции Фаянсовая в Калужской области, в ходе которых заменят 1 км рельсошпальной решетки. В связи с этим 28 августа изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Вязьмой и Кировом. Обращаем внимание пассажиров, что поезда № 6331 и № 6334 проследуют по укороченному маршруту – от

За шаг до юбилея Как отметят 1160-летие Смоленска? Чуть больше месяца остаётся до 25 сентября -даты, которая официально считается днём города Смоленска. Напомним, что в этом году городу исполняется 1160 лет, также будет отмечаться 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Однако торжества, посвящённые юбилею Смоленска, начались задолго до вышеозначенный даты. А площадки для празднования развернулись не только в областном

От площади до площадок Какие проекты планируют реализовать в областном центре? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл встречи с жителями всех трёх районов Смоленска и ответил на заданные вопросы. Значительная их часть касалась ЖКХ, ремонта дорог, благо-устройства общественных территорий, оборудования детских и спортплощадок, а также работы социальных учреждений. О результатах встреч глава региона рассказал смолянам, уточнив, что

Новый учебный год — в новых кабинетах С первого сентября ученики школы-гимназии в Ярцеве сядут за парты в обновлённых кабинетах. Благодаря участию в программе «Модернизация школьных систем образования» был проведён масштабный капремонт основного и малого зданий школы. Отметим, что на сегодняшний день здесь получают знания около 550 учеников. За 70-летнюю историю основного здания это его первый основательный ремонт. Капремонт в гимназии стартовал