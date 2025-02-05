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Брянский самбист вошёл в сборную России

2025, 05 февраля 11:31 Спорт
Брянский самбист вошёл в сборную России
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Брянский самбист вошёл в сборную России для выступления на первенстве Европы и мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В Новосибирске прошло первенство России по самбо. Участвовали в нём более 650 юношей и девушек 16-18 лет. 

На турнире успешно выступил брянский самбист Роман Минаков. Он стал бронзовым призёром. Спортсмен вошёл в состав сборной России. Он выступит на первенствах Европы и мира.

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