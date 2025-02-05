Брянский самбист вошёл в сборную России для выступления на первенстве Европы и мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Новосибирске прошло первенство России по самбо. Участвовали в нём более 650 юношей и девушек 16-18 лет.

На турнире успешно выступил брянский самбист Роман Минаков. Он стал бронзовым призёром. Спортсмен вошёл в состав сборной России. Он выступит на первенствах Европы и мира.