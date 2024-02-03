Брянский самбист завоевал «золота» Всероссийских соревнований
Брянский самбист Артем Осипенко завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях. Об этом рассказали в городском спорткомитете.
В городе Иваново прошёл 10-й Юбилейный Кубок Воздушно-десантных войск по самбо. Турнир посвящён памяти генерал-майора Станислава Лаговского.
На соревнования собрались более двухсот спортсменов из 40 регионов. В юбилейном турнире участвовали действующие военнослужащие воздушно-десантных войск и гражданские спортсмены. В из числе и 10-кратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко. Он завоевал золотую награду соревнований.
Читайте также
Новости регионов
Турнир дружбы
Соревнования «Лиги Дружбы Россия-Беларусь» стали частью проекта к 90‑летию Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!». Среди участников были спортсмены из разных городов России, а также Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль прошёл в академии спорта при поддержке «Единой России», Концерна «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола региона. Состязания для сильнейших За звание лучших боролись девушки и юноши из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Обнинска, Тулы, Казани,
Zа Самбо
В Смоленске прошли соревнования по самообороне без оружия. В середине февраля Смоленск стал настоящей столицей самбо. В Дворец спорта «Юбилейный» съехались спортсмены из районов нашего региона и самбисты из Брянской области. Более 100 молодых спортсменов стали участниками турнира, который вот уже 15 лет проводят в честь Василия Ефимовича Рублевского — первооткрывателя самообороны без оружия в Смоленской