Брянский шашист стал призёром Первенства России

Брянский спортсмен завоевал бронзовую награду Первенства России по русским шашкам. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Светлое поле Самарской области прошло Первенство России по русским шашкам. Участвовали в турнире 350 спортсменов до 14 лет из 39 регионов. Они выступали в дисциплинах: «русские шашки» и «русские шашки-молниеносная игра».

В возрастной категории до 14 лет выступил воспитанник Жуковской спортивной школы «Десна» Илья Мглинец. В дисциплине «русские шашки» среди 60-и соперников Илья в девяти турах набрал 13 очков из 18. Он завоевал бронзовую медаль.