Брянский «Спартак» выиграл региональный этап «Локобол-2023»
Брянский «Спартак» выиграл региональный этап Всероссийского фестиваля по футболу «Локобол-2023». Об этом сообщили в горадминистрации.
В Брянске на стадионе имени Брянских партизан прошёл 15-й финал регионального этапа Всероссийского фестиваля по футболу «Локобол-2023». Из 30 команд 2011 года рождения до него добрались всего семь.
В решающем матче команда спортшколы Брянского городского спортивного комбината «Спартак» встретилась с воспитанниками футбольной академии «Динамо-Брянск». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.
«Спартак» поедет на финал Центрального Федерального Округа в Тамбове.
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