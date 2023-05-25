Брянский «Спартак» выиграл региональный этап «Локобол-2023»

Брянский «Спартак» выиграл региональный этап Всероссийского фестиваля по футболу «Локобол-2023». Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске на стадионе имени Брянских партизан прошёл 15-й финал регионального этапа Всероссийского фестиваля по футболу «Локобол-2023». Из 30 команд 2011 года рождения до него добрались всего семь.

В решающем матче команда спортшколы Брянского городского спортивного комбината «Спартак» встретилась с воспитанниками футбольной академии «Динамо-Брянск». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» поедет на финал Центрального Федерального Округа в Тамбове.