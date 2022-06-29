Брянский спортсмен установил рекорд России в толкании ядра

Результат стал третьим в Европе.

Брянский спортсмен Александр Бабенко установил рекорд страны в толкании ядра в Челябинске. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Воспитанник спортивной школы имени Самотёсова Александр Бабенко получил золотую медаль в Первенстве России среди юношей до 18 лет в толкании ядра. С первой попытки он показал результат в 20, 39 метра. Спортсмен не только стал недосягаем для соперников, но и установил рекорд России. Кроме того, этот результат стал третьим в Европе.