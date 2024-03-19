Брянский стрелок выиграл Кубок Мэра Москвы

Брянский спортсмен стал первым на Кубке Мэра Москвы по стендовой стрельбе. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортинг-клубе «Румянцево» прошёл второй этап Кубок Мэра Москвы по стендовой стрельбе. В турнире участвовали более двухсот спортсменов. Регион представили участники клуба «Брянск».

Первое место в категории «Сеньоры» занял брянец Александр Лубяной.