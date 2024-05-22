Брянский теннисист выиграл два «золота» на международном турнире

Юный брянский теннисист выиграл две золотые медали на международном турнире в Армении. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Цахкадзор в Армении прошёл международный турнир по теннису «Tsakhadzor Spring Cup 2». Участвовали в соревнованиях спортсмены из России, Армении, Узбекистана, Грузии, Польши, Аргентины, Кипра, Казахстана и Ирана.

Россию представил воспитанник школы «Торпедо» Брянска Георгий Абушенко. В одиночном разряде спортсмен выиграл у Аркадия Вахлина. С ним же Георгий выступил в парном разряде. Вместе они также стали победителями международного турнира.