Брянский тяжелоатлет стал Чемпионом Уральского Федерального округа

Брянский спортсмен стал Чемпионом Уральского Федерального округа по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Екатеринбурге прошел чемпионат Уральского Федерального округа по тяжелой атлетике. В нём участвовали более 180 спортсменов из шести регионов. В их числе и воспитанник брянской школы олимпийского резерва «Сталь» Егор Климонов.

Среди мужчин брянский тяжелоатлет стал абсолютным победителем с результатом 365 кг. Он стал золотым медалистом в весовой категории до 102 кг.