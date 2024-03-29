Брянский тяжелоатлет стал призёром первенства России

Брянский тяжелоатлет завовал бронзовую награду на первенстве России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Оренбурге проходит первенство России по тяжелой атлетике. Участвуют в соревнованиях 400 юношей и девушек до 17 лет из 45 регионов.

В весовой категории до 96 кг выступил воспитанник брянской спортшколы «Вымпел» Максим Степин. Он завоевал бронзовую медаль.