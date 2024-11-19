Брянский тяжелоатлет завоевал «золото» всероссийского турнира
Брянский тяжелоатлет завоевал «золото» всероссийского турнира «Серебряный гриф» в Туле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Тула прошёл всероссийский турнир «Серебряный гриф» на призы заслуженного мастера спорта Бориса Серегина. Турнир собрал более 700 участников разного возраста.
Брянск представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Сталь». В весовой категории 67 кг выступил Роман Наперов Роман. С результатом в сумме 260 кг брянец занял первое место. Он также выполнил норматив мастера спорта России.
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