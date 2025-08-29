Брянский ветеран СВО стал чемпионом мира по параатлетике в беге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Кито в Эквадоре прошёл чемпионат мира международного совета военного спорта (CISM) по параатлетике. В соревнованиях участвовал брянский ветеран СВО Сергей Макаренков. Он выступил в в беге на 100 и 200 метров. Брянец завоевал золотые медали в обеих дисциплинах.