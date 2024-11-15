Брянский военный участвует в Кубке Защитников Отечества

Брянский ветеран СВО участвует в Кубке Защитников Отечества. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Сочи на федеральной территории Сириус стартовал финал всероссийского Кубка Защитников Отечества. Свыше 600 ветеранов СВО из 87 регионов России будут состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Брянскую область представляет участник специальной военной операции Валентин Андриенко.

«Я очень благодарен фонду за помощь. На соревнованиях я нашел новых товарищей, понял, что я могу заниматься спортом и достигнуть в этом больших результатов», — поделился ветеран.