Брянское «Динамо» подписало новые контракты со «старыми» игроками

В команду вернулись воспитанники клуба.

ФК «Динамо-Брянск» подписал новые контракты с футболистами, которые выступали за клуб в предыдущих сезонах.

Первыми игроками, которые оформили новые трудовые соглашения с клубом, стали его воспитанники Дмитрий Пикатов и Данил Луппа, сообщает брянское «Динамо».

В минувшем сезоне Дмитрий Пикатов провел 37 матчей в Первенстве ФНЛ и Кубке России, забив два мяча. Контракт с ним заключили до конца 2022 года.

Данил Луппа в сезоне 2020/21 выходил на поле в динамовской форме 31 раз, 28 из них – в стартовом составе. Его соглашение рассчитано на один год.