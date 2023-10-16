Брянское «Динамо» проиграло матч в Муроме

«Динамо-Брянск» проиграла матч Первенства Второй лиги в Муроме. Об этом сообщили в соцсетях футбольного клуба.

На стадионе имени Виктора Лосева в городе Муром прошёл матч 14-го тура LEON Первенства Второй лиги А 2023/24. На поле встретились «Динамо-Брянск» и «Муром».

Хозяева поля в первом же тайме взяли инициативу в игре, забив два гола. Брянца удалось атаковать ворота соперника лишь раз. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Мурома».