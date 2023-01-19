Чемпион мира по самбо провёл мастер-класс в Клинцах

Девятикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко провел мастер-класс для клинцовских спортсменов. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В детско-юношескую спортшколу «Луч» имени Фридзона в Клинцах приехал девятикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко. Он провел мастер-класс для клинцовских спортсменов. На встречу собрались более 60 юных самбистов и весь тренерский состав.

Спортсмен поделился своим опытом, а также показал технику и приемы, которые использует в поединках. Также он ответил на многочисленные вопросы юных самбистов и их наставников.