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Криминал

Факт продажи сигарет подростку выявили полцийские в ТЦ в Брянске

2026, 23 июля 17:41
Факт продажи сигарет подростку выявили полцийские в ТЦ в Брянске
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Факт продажи сигарет подростку выявили полцийские в ТЦ в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В рамках профилактической операции «Подросток» инспекторы по делам несовершеннолетних в городе Брянске выявили факт реализации табачной продукции несовершеннолетнему. В специализированном отделе в торговом центре на проспекте Ленина в Советском районе 62-летняя женщина продала пачку сигарет 15-летнему юноше. 

Нарушительницу ждёт административная ответственность. Санкции предусматривают штрафы для граждан в размере от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц – до двух миллионов рублей.

 

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