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ДТП

Две иномарки столкнулись на трассе в Жуковском районе в субботу

2026, 20 июля 12:34
Две иномарки столкнулись на трассе в Жуковском районе в субботу
Источник фото

Две иномарки столкнулись на трассе  в Жуковском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла утром 18 июля на 2‑м км автодороги «Орёл — Брянск — Смоленск — Жуковка» в Жуковском районе. 78‑летний водитель за рулём автомобиля Hyundai при обгоне не убедился в безопасности манёвра. Иномарка врезалась в движущийся в попутном Volkswagen. После столкновения обе иномарки потеряли упарвение и оказались в кювете.

78‑летний водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Инспекторы составили на него административный материал.

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