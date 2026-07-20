Две иномарки столкнулись на трассе в Жуковском районе в субботу

2026, 20 июля 12:34

Две иномарки столкнулись на трассе в Жуковском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла утром 18 июля на 2‑м км автодороги «Орёл — Брянск — Смоленск — Жуковка» в Жуковском районе. 78‑летний водитель за рулём автомобиля Hyundai при обгоне не убедился в безопасности манёвра. Иномарка врезалась в движущийся в попутном Volkswagen. После столкновения обе иномарки потеряли упарвение и оказались в кювете.

78‑летний водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Инспекторы составили на него административный материал.