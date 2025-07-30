Чемпионат по кабельному вейкборду прошёл в Брянске

Чемпионат по кабельному вейкборду собрал спортсменов из Брянска, Орла, Калуги и Москвы. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В вейк-парке WakeBryansk на озере Мутное в областном центре прошёл Открытый чемпионат региона по кабельному вейкборду. На соревнования собрались спортсмены из Брянска, Орла, Калуги и Москвы. Участники подарили зрителям яркие трюки и море эмоций. Победители и призёры получили награды и подарки от партнёров состязаний.

Кроме того, в рамках чемпионата прошла церемония вручения спортивных разрядов и звания КМС участникам прошлогоднего чемпионата.