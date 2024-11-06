Четыре медали привезли с международного турнира брянские каратисты. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Ташкент Республика Узбекистан в рамках XV Чемпионата Мира по каратэ WKC прошли Международные игры боевых искусств (IMGC). В состав сборной России вошли четверо спортсменов из Брянской области, а также трое спортивных судей во главе с президентом Федерации Косики каратэ региона Борисом Заикиным.

В личных поединках в своих категориях Ярослав Борисенков и Артём Прожеев завоевали золотые медали международного турнира. А Владимир Брянцев и Тимофей Оловянный стали серебряными призёрами соревнований.