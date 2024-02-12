Четыре медали завоевали брянские спортсмены в Домодедово

Четыре медали завоевали брянские спортсмены на первенстве ЦФО по универсальному бою в Домодедово. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Домодедово прошёл чемпионат и первенство Центрального федерального округа по универсальному бою. На стадионе «Авангард» собрались более 500 спортсменов из 11 регионов. Они соревновались в преодолении полосы препятствий, метании ножей, стрельбе из пистолета и поединках.

Медали завоевали и представители Брянщины. Первое место в возрастной категории 18+ и в весе до 52 кг заняла Елизавета Зонова. Серебряным призёром турнира среди спортсменов 12-13 лет стал Вячеслав Соловьев. Бронзовые медали завоевали Александр Головин и Валерия Поздняк.