Десять медалей завоевали брянские самбисты на турнире в Людиново
Десять медалей завоевали брянские самбисты на турнире в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Людиново Калужской области прошёл межрегиональный турнир по самбо памяти директора школы «Триумф» Марии Ухиной. На татами вышли 200 юных борцов из Калужской, Смоленской, Московской, Брянской и Тульской областей.
В соревнованиях участвовали воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Первое место заняли Карина Мураткалиева, Карима Матьякубова и Арсений Иванцов. Серебряными призёрами стали Иван Каленин и Егор Байда. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Игорь Щукин, Илья Бобров, Алексей Степичев, Ксения Андрюшина и Никита Игнатов.
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