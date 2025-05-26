Десять медалей завоевали брянские самбисты на турнире в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Людиново Калужской области прошёл межрегиональный турнир по самбо памяти директора школы «Триумф» Марии Ухиной. На татами вышли 200 юных борцов из Калужской, Смоленской, Московской, Брянской и Тульской областей.

В соревнованиях участвовали воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Первое место заняли Карина Мураткалиева, Карима Матьякубова и Арсений Иванцов. Серебряными призёрами стали Иван Каленин и Егор Байда. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Игорь Щукин, Илья Бобров, Алексей Степичев, Ксения Андрюшина и Никита Игнатов.