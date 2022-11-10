«Динамо-Брянск» обыграл «Сахалинец»

Брянские динамовцы выиграли финальный домашний матч года с «Сахалинцем».

На стадионе «Динамо» в Брянске прошёл матч 21-го тура Первенства Второй лиги сезона 2022/23. На поле «Динамо-Брянск» встретился с «Сахалинцем» из Москвы. Во втором тайме брянские динамовцы поразили ворота противника. Матч завершился со счётом 1:0.

По итогам прошедших встреч «Динамо-Брянск» занимает первую строчку турнирной таблицы Первенства. Последний в этом году матч у «Динамо-Брянск» будет в Туле с «Арсеналом-2». Игра пройдёт 13 ноября.