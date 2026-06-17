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Суд оштрафовал брянца за коммерческий подкуп

2026, 17 июня 10:33
Суд оштрафовал брянца за коммерческий подкуп
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Суд оштрафовал жителя Клинцов на 1,8 миллиона рубле за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель города Клинцы. 

С 2022 года по 2024 год менеджер по закупкам коммерческой организации получил от директора фирмы-поставщика более 260 тысяч рублей. Деньги ему передали за преимущество перед другими контрагентами при поставке строительных материалов.

Суд оштрафовал виновного на 1,8 миллиона рублей. Сумма коммерческого подкупа конфискованы в собственность государства. В законную силу приговор не вступил.

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