Два «золота» завоевали брянские тяжелоатлеты на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Обнинск Калужской области прошёл всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти маршала Советского Союза Жукова. Участвовали в них более 200 спортсменов из 15 регионов.

Брянск представили два воспитанника спортшколы олимпийского резерва «Сталь». В весовой категории до 55 кг выступил Матвей Милосердов. Он завоевал золотую медаль с суммой двоеборья 142 кг. Среди спортсменов в весовой категории 89 кг результат в сумме двоеборья 196 кг показал Никита Симонов. Он занял первое место.