Две медали завоевали брянские тяжелоатлеты в Белоруссии

Две медали завоевали брянские тяжелоатлеты в составе сборной России на соревнованиях в Белоруссии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Витебске прошли открытые республиканские соревнования на призы Белорусской федерации тяжелой атлетики. В турнире участвовали спортсмены 15-23 лет.

В сборную России вошли тяжелоатлеты спортшколы «Сталь» Брянска. В весовой категории 102 кг золотую медаль завоевал Максим Могучев. Она показал результат в сумме двоеборье 364 кг.

Второе место в весовой категории 87 кг с результатом в 191 кг заняла Александра Паращук.

Всего в копилке сборной Российской Федерации 12 золотых медалей, семь — серебряных и одна — бронзовая.