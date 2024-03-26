Две медали завоевали брянские тяжелоатлеты в Белоруссии
Две медали завоевали брянские тяжелоатлеты в составе сборной России на соревнованиях в Белоруссии. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Витебске прошли открытые республиканские соревнования на призы Белорусской федерации тяжелой атлетики. В турнире участвовали спортсмены 15-23 лет.
В сборную России вошли тяжелоатлеты спортшколы «Сталь» Брянска. В весовой категории 102 кг золотую медаль завоевал Максим Могучев. Она показал результат в сумме двоеборье 364 кг.
Второе место в весовой категории 87 кг с результатом в 191 кг заняла Александра Паращук.
Всего в копилке сборной Российской Федерации 12 золотых медалей, семь — серебряных и одна — бронзовая.
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