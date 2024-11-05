Две серебряные медали завоевали брянские пловцы в Казани

Ещё две серебряные медали завоевали брянские пловцы на турнире Mad Wave Challenge в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Казани продолжаются всероссийские соревнований по плаванию Mad Wave Challenge. Юные брянские пловцы вновь стали призёрами престижного турнира. Оба спортсмена обучаются в школе олимпийского резерва «Дельфин» Брянска.

На дистанции 200 метров брассом Вероника Немова показала результат в 2.45,69 секунды. Девушка завоевала серебряную медаль.

Ростислав Максименко преодолел дистанцию в 100 метров на спине 1.04,53 секунды. Он также стал серебряным призёром соревнований.