Двое брянский спортивных судей прошли переквалификацию

Двое брянский спортивных судей по лыжным гонкам прошли переквалификацию на Всероссийском семинаре. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Смоленске прошёл Всероссийский семинар по подготовке спортивных судей по лыжным гонкам. В нём участвовали 136 человек из разных регионов. Обучение прошли и два специалиста Брянской области.

Квалификационный зачёт успешно сдали спортивный судья Всероссийской категории, директор спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Екатерина Давыдова и спортивный судья Второй категории, директор Карачевской споршколы Валерий Войтов.