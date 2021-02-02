Дворец единобрств в Брянске будет достроен раньше срока

Застройщик обещает завершить работы к лету вместо ноября.

Строительство Дворца единоборств в Брянске застройщик обещает завершить к лету, в то время как изначально это планировалось в ноябре 2021 года.

В процессе работ были внесены коррективы. Так, арена станет многофункциональной и позволит проводить не только спортивные, но и культурные мероприятия. Для этого на ней было установлено дополнительное световое и звуковое оборудование.

Площадь Дворца единоборств первышает 55 тыс. метров квадратных. Там расположены триюуны на 4 тыс. мест, тренировочные зады, два бассейна, центр реабилитации и конференц-зал на 300 человек.

Застройщик сейчас ведет отделочные работы.