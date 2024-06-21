Футбольный фестиваль для девочек прошёл в Брянске

Всероссийский футбольный фестиваль «Мы в игре» собрал 70 юных спортсменок в Брянске. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

На стадионе «Десна» в областном центре прошёл всероссийский футбольный фестиваль «Мы в игре». В нём участвовали 70 девочек 6-9 лет из семи школ города.

Юные участницы продемонстрировали отличные знания футбола в викторине. Каждую команду поддерживали футболистки из женской сборной «Спартак». Также несмотря на дождь спортсменки показали свои навыки в футболе. Все получили памятные медали и сладкие призы.