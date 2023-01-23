Клинцовский «Луч» победил в «Золотой шайбе»

«Луч» из Клинцов выиграл в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В ледовом дворце «Лидер» города Почепа прошли финальные игры регионального этапа Всероссийских соревнований по хоккею среди детских команд 2006-2007 годов рождения «Золотая шайба».

За третье место боролись жуковская «Десна» и дятьковский «Олимп». Хоккеисты из Жуковки одержали уверенную победу. Матч закончился со счётом 6:1.

Главный трофей разыграли климовский «Авангард» и клинцовский «Луч». В итоге матч завершился вничью — 1:1. Победителя определили в серии буллитов. Один точный бросок команды из Клинцов сделал их победителями турнира.

Победители и призёры получили заслуженные награды. А команда «Луч» представит Брянскую область на федеральном этапе «Золотой шайбы». Он пройдёт в начале марта в Волгограде.