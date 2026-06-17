Мэр Брянска прокомментировал удар ВСУ по автобусу с детьми

2026, 17 июня 17:32

Мэр Брянска прокомментировал удар ВСУ по автобусу с детьми. Пост разместили в соцсетях пресс-службы городской администрации.

17 июня в Почепском районе беспилоник ВСУ атаковал пассажирский автобус. На нём из Гомеля в Геленджик ехала детская футбольная команда с сопровождающими.

«Брянск разделяет переживания наших белорусских соседей. Когда под ударом жизни мирных людей и детей, невозможно оставаться в стороне.

Хочу выразить соболезнование близким и родственникам погибшей. Киев в очередной раз с особым цинизмом продемонстрировал, что продолжает следовать принципам фашизма и нацизма. Особые слова поддержки выражаю пострадавшим детям, их семьям и всем жителям Белоруссии, которых затронула эта трагедия. Подобные преступления против мирных жителей и детей не имеют оправдания!» – подчеркнул глава Брянской горадминистрации Александр Макаров.