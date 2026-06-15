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Криминал

Брянец получил условный срок за попытку подкупить инспекторов ДПС

2026, 15 июня 08:35
Брянец получил условный срок за попытку подкупить инспекторов ДПС
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Брянец получил условный срок за попытку подкупить инспекторов ДПС. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки инспектору ДПС. На скамье подсудимых оказался житель Почепского района. 

В апреле 2026 года фигурант за рулём автомобиля стал участником дорожно-транспортного происшествия. Во время составления документов по факту авария полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. 

Чтобы избежать административной ответственности, обвиняемый передал стражам порядка 45 тысяч 500 рублей. Сотрудники ДПС от взятки отказались.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы.

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