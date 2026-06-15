Брянец получил условный срок за попытку подкупить инспекторов ДПС. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки инспектору ДПС. На скамье подсудимых оказался житель Почепского района.
В апреле 2026 года фигурант за рулём автомобиля стал участником дорожно-транспортного происшествия. Во время составления документов по факту авария полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Чтобы избежать административной ответственности, обвиняемый передал стражам порядка 45 тысяч 500 рублей. Сотрудники ДПС от взятки отказались.
Суд приговорил виновного к условному лишению свободы.