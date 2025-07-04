Команда из Дятьково участвует в финале Спартакиады молодежи России допризывного возраста. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Волгограде стартовал финал Спартакиады молодежи России допризывного возраста. Соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония открытия прошла на Мамаевом кургане. Там собрались свыше 600 участников из всех регионов России. Брянскую область представила команда города Дятьково.

Участники продемонстрируют свои навыки в прыжках в длину, подтягивании, метании спортивного снаряда, беге на 60 метров и 3 километра, стрельбе из пневматической винтовки, плавании, а также в разборке и сборке автомата Калашникова АК-74.