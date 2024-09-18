Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Брянской области в онлайн-формате. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт 21 сентября. В Брянской области мероприятие впервые состоится в онлайн-формате.
Участникам до 19 сентября нужно зарегистрироваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Затем получить до 20 сентября стартовый номер. В Брянске сделать это можно в Легкоатлетическом манеже имени Самотёсова.
21 сентября с 6 утра до 23.59 часов необходимо пробежать в удобном для себя месте дистанцию в соответствие с возрастной категорией. Результат требуется зафиксировать в любом беговом приложении. Также участнику нудно сфотографироваться с номером и отрывным талоном.
С 21 по 22 сентября скриншот с фиксацией сведений о дистанции и времени, фото участника, контактный телефон нужно прислать на электронную почту: [email protected].
Судейская коллегия обработает результаты с 23 по 25 сентября. 26 сентября на официальном сайте департамента физической культуры и спорта Брянской области опубликуют информацию о победителях и призёрах. А награждение пройдёт 28 сентября в 12 часов на стадионе «Десна» в Брянске.
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