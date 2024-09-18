Город32

«Кросс нации» пройдёт в Брянской области в онлайн-формате

2024, 18 сентября 14:30 Спорт
«Кросс нации» пройдёт в Брянской области в онлайн-формате
Источник фото

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Брянской области в онлайн-формате. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт 21 сентября. В Брянской области мероприятие впервые состоится в онлайн-формате.

Участникам до 19 сентября нужно зарегистрироваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Затем получить до 20 сентября стартовый номер. В Брянске сделать это можно в Легкоатлетическом манеже имени Самотёсова.

21 сентября с 6 утра до 23.59 часов необходимо пробежать в удобном для себя месте дистанцию в соответствие с возрастной категорией. Результат требуется зафиксировать в любом беговом приложении. Также участнику нудно сфотографироваться с номером и отрывным талоном. 

С 21 по 22 сентября скриншот с фиксацией сведений о дистанции и времени, фото участника, контактный телефон нужно прислать на электронную почту: [email protected].

Судейская коллегия обработает результаты с 23 по 25 сентября. 26 сентября на официальном сайте департамента физической культуры и спорта Брянской области  опубликуют информацию о победителях и призёрах. А награждение пройдёт 28 сентября в 12 часов на стадионе «Десна» в Брянске. 

 

Возрастные ограничения 6+

Читайте также
Брянец 11 лет проведёт в колонии за убийство собственной матери
18 сентября 17:23
Брянец 11 лет проведёт в колонии за убийство собственной матери
Более километра трассы отремонтировали в Выгоничском районе
18 сентября 16:36
Более километра трассы отремонтировали в Выгоничском районе
Пикап врезался в легковушку на брянской трассе
18 сентября 15:36
Пикап врезался в легковушку на брянской трассе
Водитель сломал грудную клетку в ДТП в Климово
18 сентября 13:32
Водитель сломал грудную клетку в ДТП в Климово

Новости регионов

18.09.2024 12:32
С образовательным уклоном
Краткие итоги визита в регион вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Минувшая неделя была ознаменована важным политическим событием – Смоленскую область с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России. Гостя ждала насыщенная программа, посвящённая вопросам развития в регионе общего и профессионального образования, туризма, спорта и физической культуры. Гостя ждала насыщенная программа, посвящённая вопросам развития в регионе общего и
18.09.2024 12:31
Для машпрома и химпрома
Большое внимание в ходе визита было уделено вопросам подготовки в регионе молодых специалистов. Поэтому не случайно первой точкой маршрута вице-премьера РФ стала Смоленская академия градостроительства и архитектуры. Дмитрий Чернышенко и Василий Анохин осмотрели мастерские и лаборатории  учреждения, созданные по федпроекту «Профессионалитет». Сегодня академия – это базовая организация образовательно-производственного кластера строительства, который признан Минпросвещения России одним
18.09.2024 12:28
Базовый уровень
Заместитель Председателя Правительства России также ознакомился с деталями масштабного проекта  – возведением межвузовского кампуса в Смоленске.   «Благодаря решению Президента Владимира Путина в центре города будет создана инфраструктура для раскрытия потенциала активных и молодых людей, новая точка притяжения, которая поможет остановить их отток из региона. Именно там найдут новое применение, выйдут на следующий виток развития навыки
18.09.2024 12:26
На фоне фонтана
Сегодня одним из драйверов развития экономики региона по праву стал туризм. На Смоленщину приезжает всё больше гостей, которые с удовольствием посещают  благоустроенные общественные территории, получившие новый облик в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». «Прежде всего показали вице-премьеру результаты масштабных работ по благоустройству исторического центра города и созданию туристической инфраструктуры. После реконструкции, которую
18.09.2024 12:25
Под номером 41
В Смоленске будет больше школ. Строительство образовательного учреждения под номером 41, рассчитанное на 1000 мест, планируют завершить к концу этого года, а в следующем – здесь официально прозвенит первый звонок.  На стройплощадке побывал заместитель Председателя Правительства России. «Строительство объекта идёт в срок. Степень его готовности – 80%. Новая школа возводится в быстрорастущем микрорайоне Королёвка, и
11.09.2024 12:14
«Славутич» в выигрыше
Долгожданное событие для любителей спорта: в Смоленске встречают большой хоккей. Смоленская хоккейная команда «Славутич» принимает участие в экстралиге открытого чемпионата Белоруссии. Первая игра смолян прошла 8 сентября на своём льду во Дворце спорта «Юбилейный». Наши ребята сыграли с ХК «Авиатор» из Барановичей. Соперники были сильными и опытными. Но и у смолян было многое для победы

Актуальные темы

Лента новостей
За ночь 14 беспилотников пытались атаковать Брянщину
Разное
Бывший вице-президент брянской Федерации кикбоксинга погиб на СВО
Лента новостей
Ещё 15 беспилотников сбили ночью брянские военные
Происшествия
Пожар потушили около торгового центре в Брянске
Происшествия
Многодетного отца брянский суд оштрафовал за мошенничество

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» приглашает принять участие в онлайн-чемпионате «Изучи интернет — управляй им»
«Ростелеком» приглашает принять участие в онлайн-чемпионате «Изучи интернет — управляй им»

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают школьников и студентов до 18 лет принять участие в соревнованиях по цифровой грамотности. Регистрация и первый этап XIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им» продлятся до 11 ноября.

Коллектив детского сада №69 ОАО «РЖД» в Брянске стал победителем Всероссийского конкурса по охране труда
Коллектив детского сада №69 ОАО «РЖД» в Брянске стал победителем Всероссийского конкурса по охране труда

Коллектив детского сада №69 ОАО «РЖД» в Брянске признан победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшая организация в области охраны труда с численностью не более 100 человек». Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурсов по охране труда, организованных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, прошло на минувшей неделе в рамках IX Всероссийской недели охраны труда.

Александр Богомаз и Игорь Маковский открыли в Брянске опору ЛЭП, стилизованную под символ СВО
Александр Богомаз и Игорь Маковский открыли в Брянске опору ЛЭП, стилизованную под символ СВО

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», https://t.me/informationbureau/9566, В День города и годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Брянске была открыта опора ЛЭП в форме латинской буквы «V», обозначающей «викторию» или Победу.    

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.