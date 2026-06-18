Суд Брянска обязал чиновников заплатить укушенному бездомной собакой мальчику

2026, 18 июня 13:43

Суд Брянска обязал чиновников заплатить укушенному бездомной собакой мальчику. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В прокуратуру обратился житель Володарского района города Брянска. В июле 2025 года на улице Красная Гвардия на его 12-летнего сына напала бродячая собака. Животное укусило мальчика. Ребенку потребовалась помощь врачей.

Прокурор обратился с исковым заявлением в интересах несовершеннолетнего в суд. Высшая инстанция взыскала с комитета ЖКХ Брянской городской администрации 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.