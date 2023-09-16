«Кросс нации» прошел в Брянской области

Брянская область присоединилась ко Всероссийскому забегу «Кросс нации». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Во Всемирный день бега в России прошел традиционное соревнования «Кросс нации». К забегу присоединилась и Брянская область. Состязания приняли в Брянске, Унече и в посёлке Локоть.

«Это одно из самых масштабных, массовых, по-настоящему народных спортивных мероприятий, в котором могут принять участие люди разного возраста и физической подготовки. Главное здесь — любить спорт. Радует, что «Кросс нации» традиционно собирает так много молодежи — сегодня модно быть здоровым и спортивным, с активной жизненной позицией, двигаться только вперед и не стоять на месте! Ну и, конечно, всегда актуален девиз «В здоровом теле — здоровый дух!» — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.