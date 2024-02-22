Кубок главы по дворовому хоккею прошёл в Брянске

Накануне Дня защитника Отечества в областном центре прошел Кубок главы района по дворовому хоккею. Об этом сообщили в городской администрации.

В преддверии Дня защитника Отечества в Фокинском районе прошел Кубок главы по дворовому хоккею. Турниром открыли каток на Литии. Участвовали в соревнованиях команды «Короли льда», «Дутыши», «Гимназисты» и «Черная пантера». Каждая игра состояла из двух периодов по 5 минут с перерывом в две минуты.

Кубок главы района достался хоккеистам из команды «Дутыши». Им уступили «Гимназисты». А «бронза» досталась команде «Чёрная пантера».