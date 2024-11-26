Мамы-хоккеистки сыграли в Трубчевске в честь праздника
Мамы-хоккеистки сыграли в Трубчевске в честь праздника. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В ледовом дворце спорта «Вымпел» в Трубчевске прошёл товарищеский матч по хоккею в честь Дня матери. На льду встретились женские команды «Авангард» из Климово и «Сокол» из Суземки. Игра была захватывающей и интригующий до финальной сирены. Матч закончился со счётом 4 : 3. Сильнее оказались климовчанки.
Поздравить спортивных мам глава Трубчевского района Василий Евсеев, замглавы администрации Трубчевского района Анна Рыжкова и директор ФОКа «Вымпел» Николай Макеев.
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