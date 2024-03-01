Мастер-класс для школьников провёли футболисты брянского клуба «Александр»

Мастер-класс для школьников по федеральному проекту провели футболисты и тренер брянского клуба «Александр». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Дятьково прошёл масштабный мастер-класс в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школе». Футболисты ФК «Александр» и их тренер Игорь Хорошев.

Участвовали в мероприятии 70 детей из школ города. Сначала представители команды рассказали о себе и ответили на вопросы детей.

В практической части мероприятия юные участники разделились на шесть команд. Их наставниками стали профессиональные спортсмены. Школьники соревновались в чеканке и ведении мяча, передаче его партнёру, пенальти. Затем команды сыграли в мини-футбол.

Победила команда под руководством Никиты Косенко . Школьники будут выводить футбольную команду «Александр» на открытии на следующим матче.

Юные футболисты получили сертификат от Брянской областной Федерации футбола и смогли сфотографироваться со спортсменами.