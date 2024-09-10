Мастер-класс по большому теннису прошёл в Дятьково

Ведущие спортсмены провели мастер-класс по большому теннису в Дятьково. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В теннисном клубе «Катюша» города Дятьково прошёл мастер-класс по большому теннису. В начале мероприятия президент федерации тенниса региона Дмитрий Юргенс рассказал об истории развития этого вида спорта в России, правилах и турнирах.

Мастер-класс для ребят провели ведущие теннисисты Брянской области Егор Польский, Мария Дущак, Дарья Алексеенкова и Варвара Ковалерова, а также тренеры спортшколы «Горизонт». Они показали отдельные элементы большого тенниса и провели турнир.