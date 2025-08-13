Современный модульный спортзал появится в Жирятино в будущем году. Об этом сообщили в региональной департаменте физкультуры и спорта.

В селе Жирятино продолжается строительство модульного спортивного зала. Оно стартовало ещё в 20214 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» национального проекта «Демография». За это время подрядчик смонтирован каркас здания, провёл необходимые инженерные сети.

Директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин проверил ход реализации проекта. Он пообщался с представителями администрации района и подрядной организации.

Спортивный комплекс будет оснащён инновационным оборудованием и цифровыми технологиями. На многофункциональной площадке можно будет заниматься гимнастикой, рукопашным боем, волейболом, футболом, теннисом. Завершить работы планируют в будущем году.